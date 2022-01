Scholen weer open: ’Duurzaam beleid nodig in coronatijd’

Voor Danielle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs, is het zo klaar als een klontje: „Het is voor de kinderen fijn dat de scholen weer opengaan, maar na drie ad hoc schoolsluitingen in nog geen twee jaar tijd wordt het hoog tijd voor een meer toekomstgericht beleid”, zegt ze stellig. Volgens de voorzitter moet de discussie in de toekomst niet meer gaan over scholen open of dicht, maar om de vraag hoe scholen duurzaam open kunnen blijven. „Want naast het onderwijs speelt ook de veiligheid van het personeel een rol.”

Meer besmettingen

Vorige week besloot het demissionaire kabinet dat het primair en voorgezet onderwijs hun deuren weer mogen openen. Dit na een positief OMT-advies, dat verwacht dat het aantal besmettingen weer zal oplopen, maar voorspelt dat de druk op de ziekenhuizen beperkt blijft. De deskundigen vinden de heropening daarom verantwoord.

Voor de kerstvakantie testten relatief veel kinderen positief op het coronavirus. Samen met de opkomst van de omicronvariant was dit voor het demissionaire kabinet een reden om de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen. Maar momenteel zouden de meeste onderwijzers al een boosterprik hebben gehad, waardoor de bewindspersonen van mening zijn dat het funderend onderwijs weer open kan.

Toch zullen er nog flink wat coronaregels gelden op de scholen. Zo moeten alle leerlingen met coronaklachten of een milde verkoudheid thuisblijven en moeten zij een test bij de GGD ondergaan. Daarbij krijgen zowel kinderen als leraren het dringende advies om twee keer per week een zelftest te doen.

Op middelbare scholen moet iedereen tijdens het lopen een mondkapje dragen. Op basisscholen geldt een dringend advies voor het dragen van een mondkapje alleen voor het onderwijspersoneel en leerlingen van groep 6, 7 en 8.

Looproutes

Onderling moeten medewerkers anderhalve meter afstand houden. Leerlingen hoeven dit niet te doen. Ook krijgen leerlingen het advies om zoveel mogelijk alleen naar school te komen. Ouders mogen niet mee de school in. Verder is het de bedoeling dat scholen in de gangen looproutes hebben. Daarnaast moeten klassen elkaar zoveel mogelijk mijden door bijvoorbeeld om de beurt pauze te houden.

Een hoop geregel, realiseren ze zich ook bij de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). „Veel directeuren hebben voor de kerstvakantie gelukkig verschillende scenario’s voorbereid, waardoor de meeste scholen er klaar voor zijn om de deuren weer te openen”, vertelt vicevoorzitter Ingrid Doornbos. „Toch moeten schoolleiders steeds meer de rol van crisismanager op zich nemen waardoor ze constant moeten schakelen. Dat zorgt ook voor een toenemende werkdruk.”

Doornbos sluit zich daarom aan bij de oproep van CNV-collega Woestenberg voor een bestendig langetermijnplan. „Een van de dingen die snel moet worden aangepakt zijn de ventilatiesystemen. Ook moeten we investeren in extra onderwijspersoneel, zodat er ook de mankracht is om ontstane leerachterstanden effectief weg te werken.”

Lastminute

Ook de PO-Raad, de koepelorganisatie van basisscholen, gaat graag met het nieuwe kabinet in gesprek over een coronastrategie voor de langere termijn. „Dit is geen houdbare en werkbare situatie voor het onderwijs. Last-minutebesluiten zijn niet goed voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel”, aldus voorzitter Freddy Weima.

Het kabinet neemt volgende week een besluit over de eventuele heropening van de mbo’s en het hoger onderwijs.