Vrouw neergestoken in Hulst, 14-jarige jongen opgepakt

HULST - De politie heeft zaterdagmiddag een 14-jarige jongen in Hulst opgepakt. Hij wordt ervan verdacht rond 15.30 uur op de Tolweg iemand „van het vrouwelijke geslacht” te hebben neergestoken, zegt een politiewoordvoerder die nog niet weet of het om een meisje of een vrouw gaat.

Ⓒ provicom