Turkije woest over Erdogan-afbeelding van Zweedse Koerden

In de op Twitter geplaatste video van het Rojava-comité in Zweden, dat onder meer actievoert voor Koerdische strijders in Syrië, wordt Erdogan vergeleken met de Italiaanse fascist Benito Mussolini. De dictator werd ondersteboven opgehangen na zijn executie aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.

„De geschiedenis laat zien hoe dictators eindigen”, schreef de groep bij een video met foto’s van Mussolini’s executie in 1945. Vervolgens is een aan een touw bungelende Erdogan-pop te zien. „Het is tijd dat Erdogan aftreedt”, staat erbij.

NAVO-lid Turkije oefent druk uit op Zweden en Finland om veronderstelde Koerdische terroristen uit te leveren als voorwaarde voor instemming met het door beide landen aangevraagde NAVO-lidmaatschap. Ook zou Stockholm het Rojava-comité, dat zou bestaan uit leden van de verboden Turkse arbeiderspartij PKK, moeten vervolgen, vindt Ankara.

Turkije veroordeelt de tweet van de Koerdische groep „in de sterkst mogelijke bewoordingen”, zei Erdogans woordvoerder. „We dringen er bij de Zweedse autoriteiten op aan om zonder verder uitstel de nodige stappen te ondernemen tegen terroristische groeperingen”, twitterde de zegsman.

’Weerzinwekkend’

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Tobias Billström, heeft de video veroordeeld. Stockholm steunt een open debat over politiek maar „neemt afstand van bedreigingen en haat tegen politieke vertegenwoordigers”, schreef Billström. „Het afbeelden van een door het volk gekozen president die buiten het stadhuis wordt geëxecuteerd, is weerzinwekkend”, aldus de minister.

Billström bracht vorige maand nog een bezoek aan Ankara in een poging het NAVO-lidmaatschap rond te krijgen. De Zweedse regering gaf recent aan dat de grens van wat ze kan doen om aan de eisen van Ankara te voldoen is bereikt. Het gaat dan vooral om de uitlevering van verdachten, waarin de onafhankelijke rechtspraak een doorslaggevende rol heeft.