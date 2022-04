Record uit 1909 gebroken; koudste 3-aprilnacht ooit

Ook elders in het land was het afgelopen nacht koud. In Enschede, Hupsel (Achterhoek), Herwijnen (Betuwe) en Eindhoven vroor het matig, met minima tussen -5 en -6 graden. In De Bilt daalde het kwik tot -4.

Als de zon opkomt, loopt de temperatuur op tot een graad of 8. Het is afwisselend bewolkt en er trekken enkele (winterse) buien over het land. Komende nacht kan de temperatuur opnieuw dalen naar waarden rond het vriespunt, maar het wordt niet meer zo koud als afgelopen nacht.

Vorst in april

Vorst in april is bepaald geen zeldzaamheid, zo meldt weerman Jaco van Wezel van Weeronline. Tijdens de eerste helft van april komt matige vorst regelmatig voor. De koudste aprilnacht ooit vond plaats op 12 april 1986 met -6,6 graden. Over alle weerstations werd het record op dezelfde datum gemeten. In Deelen werd het -9,4 graden.

April telt gemiddeld vier officiële vorstdagen. Dat zijn dagen waarop de temperatuur ’s nachts in De Bilt tot onder het vriespunt daalt. Op de Veluwe en in Twente komen gemiddeld zes vorstdagen voor en elders in het midden, zuiden en oosten 4 à 5. De kustprovincies kunnen rekenen op 0 tot 3 vorstdagen.

Er zijn slechts veertien jaren waarin het niet tot officiële vorst kwam. De laatste april zonder vorst in De Bilt was in 2018. Met 0,0 graden als laagste waarde bleef vorst nipt uit. In 2009 was de laagste waarde van de maand 2,4 graden. Nooit eerder was de laagste temperatuur van april op het landelijk hoofdstation zo hoog.