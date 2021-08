’Opvallend veel’ aangespoelde bruinvissen op de Waddeneilanden

Dat meldt Omroep Friesland. De dode zeedieren werden grotendeels ontdekt door een vliegtuig van de kustwacht. „Ze zijn niet vers, ze zijn al eerder doodgegaan. Door de harde wind zijn ze aangespoeld op de Wadden”, zegt Guus Schweigmann, strandjutter op Terschelling.

Op Ameland hebben vrijwilligers van de Dierenambulance Ameland er bijna een dagtaak aan om alle meldingen aan te nemen en de dieren van het strand te ruimen, meldt SOS Dolfijn. „Een dergelijk aantal gestrande bruinvissen binnen zo’n korte periode lijkt ongekend.”

Ook Schweigmann noemt de aantallen die momenteel aanspoelen „gek.” „Je komt wel regelmatig een dode bruinvis of dolfijn tegen. Maar zoveel, en ook tegelijk op de andere Waddeneilanden, dan is er meer aan de hand.”

Ⓒ Pronews

De kadavers gaan voor sectie naar de Universiteit van Utrecht. Uit het onderzoek moet blijken hoe het kan dat er zoveel bruinvissen tegelijkertijd aanspoelen. Het is mogelijk dat de vissen ergens in de problemen zijn gekomen of dat ze massaal ziek zijn geworden. „We weten dat er eens in tien tot twintig jaar een epidemie komt”, aldus Schweigmann.