Hoofdpijndossier Biden nog dikker: 5 extra geheime documenten gevonden in woning

Maandag werd al bekend dat afgelopen november geheime documenten van Biden zijn gevonden in Biden zijn privékantoor bij een denktank in Washington. Vervolgens werd een tweede partij geheime documenten in zijn huis aangetroffen, zo werd donderdag bekend. Echter, dit bleek niet alles te zijn. Er bleken nog vijf extra pagina’s in deze woning te liggen.

Die documenten bevatten informatie van de Amerikaanse inlichtingendienst en materiaal over onder meer Oekraïne, Iran en het Verenigd Koninkrijk, meldt een ingewijde tegenover CNN.

In de garage

Het geheime materiaal werd aangetroffen „tussen persoonlijke en politieke documenten”, zei Bidens advocaat. „Op één na zijn al deze documenten gevonden in de opslagruimte in de garage van de residentie van de president in Wilmington.

De eerste lading documenten werd gevonden door Bidens advocaten toen ze een oud kantoor opruimden. Het kantoor hoorde bij de Penn Biden Center, een denktank verbonden aan de universiteit van Pennsylvania. Biden had daar tussen 2017 en 2020 een kantoor. Het gaat om een tiental documenten die in een afgesloten kast zaten.

Gevoelig

De ontdekking van de documenten ligt voor Biden politiek zeer gevoelig. Biden had eerder zware kritiek op zijn voorganger Trump, die zo’n 300 geheime documenten meenam naar zijn resort Mar-a-Lago. Biden noemde dat „onverantwoordelijk.” De Amerikaanse president zelf zegt nooit iets van de documenten te hebben geweten.

De papieren werden vlak voor de congresverkiezingen van november vorig jaar gevonden. Het is vooralsnog niet duidelijk waarom de ontdekking van de documenten nu pas naar buiten komt.

Minister van Justitie Merrick Garland heeft donderdag een speciale raadsman (special counsel) aangesteld om het handelen van Biden te onderzoeken.