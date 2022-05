Gewonde door schietpartij bij speeltuin in Zoetermeer

Buitenland

Gouverneur: bloedbad Buffalo terreurdaad van rechtsextremist

De 18-jarige witte man die zaterdag in de Amerikaanse stad Buffalo in de staat New York tien mensen doodschoot en drie anderen verwondde in een supermarkt, was een rechtsextremist. Dat heeft gouverneur Kathy Hochul van New York gezegd. Zij noemde het bloedbad „een terreurdaad” en sprak de wens uit d...