Personeel regiotreinen sluit zich aan bij staking streekvervoer

Ⓒ ANP / HH

UTRECHT - Treinpersoneel in het streekvervoer sluit zich volgende week aan bij de eerder aangekondigde meerdaagse staking in het regionaal vervoer, die maandag begint. Dat meldt vakbond FNV. Ook vakbond CNV geeft aan mee te zullen doen. Vakbond VVMC laat weten enkele dagen aan te sluiten. De staking zal met name „verschil maken” in Limburg, Twente en de Achterhoek, aldus FNV. Donderdag staakte het treinpersoneel ook al voor betere arbeidsvoorwaarden, waaronder een hoger loon. Dat was in het noorden en het oosten van het land.