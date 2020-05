Druk? Meerderheid gedraagt zich voorbeeldig

Er komen wisselende signalen vanuit Zandvoort, terwijl het elders in het land op de meeste plekken rustig is. Ⓒ NieuwsFoto / Laurens Bosch

Amsterdam - Het schitterende lenteweer met zomerse temperaturen laat Nederland niet onberoerd, want veel mensen zoeken verkoeling aan de stranden en in natuurgebieden. „Maar gelukkig is er geen sprake van een onverantwoorde massa mensen die op elkaar gaan zitten. De anderhalve meter afstand wordt vrijwel door iedereen gerespecteerd”, zegt een medewerker van de reddingsbrigade in Noordwijk.