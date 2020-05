Politie grijpt in door drukte in binnenstad

In Leiden was het zo druk dat de politie daar besloot een deel van de binnenstad af te sluiten, nadat waarschuwingen om meer afstand te houden niet hielpen. Ook in Leeuwarden en Eindhoven was het publiek zo massaal aanwezig dat werd opgeroepen naar huis te gaan.

„Gelukkig is er bij ons geen sprake van een onverantwoorde massa mensen die op elkaar gaan zitten. De anderhalve meter afstand wordt vrijwel door iedereen gerespecteerd”, zegt een medewerker van de reddingsbrigade in Noordwijk.

„Er is dan ook voldoende ruimte, want ik denk dat in vergelijking met een normale zonnige zaterdag slechts 25% van het strand gevuld is. Het wordt gewoon ontmoedigd om hier naar zee te komen omdat de grote parkeerplaatsen gewoon allemaal dicht zijn en daardoor worden grote bezoekersaantallen al niet mogelijk.”

Ook bij de Noord-Hollandse kustplaatsen is het betrekkelijk rustig. „Het is goed te zien dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en niet in grote aantallen naar de kust komen”, constateert Saskia van Egmond van de Veiligheidsregio Kennemerland.

„Tussen Zandvoort en Bloemendaal is de boulevard gesloten en ook hier zijn alle grotere parkeerplaatsen gesloten. Als je op het strand wilt komen, ben je dan ook vooral aangewezen op de fiets of trein.”

Waarschuwing NS

Om te voorkomen dat veel zonaanbidders de trein pakken naar Zandvoort heeft NS vanmorgen een oproep gedaan om dat niet te doen.

Bekijk ook: NS en politie beperken toegang op Amsterdam CS richting Zandvoort

„De drukte is nog goed te doen, maar om te voorkomen dat we straks met overvolle treinen zitten doen we een klemmend beroep op reizigers om niet meer met de trein te gaan. We willen nog genoeg ruimte overhouden voor mensen die wel echt voor hun werk moeten reizen. Mensen moeten ook voldoende afstand kunnen houden. We willen voorkomen dat de politie straks moet gaan handhaven en we te volle treinen niet kunnen laten vertrekken”, zei een woordvoerder.

Even voor lunchtijd leek het even te druk te worden in Zandvoort. Ⓒ Michel van Bergen

Vanaf het station van Zandvoort kwamen verschillende signalen. Enerzijds zijn beelden te zien met mensen dicht op elkaar, terwijl andere beelden vooral lege perrons laten zien. Ook het strand is niet overmatig druk.

Viskampeerders

Staatsbosbeheer ziet dat de bossen en natuurgebieden redelijk bezocht worden. „Maar de aantallen van een paar weken terug zien we gelukkig niet meer. Ik denk dat de boodschap bij het publiek duidelijk is overgekomen dat we ondanks bepaalde versoepelingen niet laconiek moeten worden”, meent Joke Bijl. „We zien veel mensen picknicken en met name rond Almere en in de duinen heel veel fietsers.”

Vissers in tentjes naast elkaar.

Bijl zegt dat boswachters bij waterpartijen met een voor hen nieuw fenomeen geconfronteerd werden. „Langs het water zien we veel meer vissers dan normaal. Die genieten heerlijk in het zonnetje, maar wat opvalt is dat de hengelaars bijna allemaal een tentje bij zich hebben. Een leuk gezicht en mooi te zien dat de viskampeerders ook allemaal de anderhalve meter afstand respecteren.”