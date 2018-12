Britse regering zet militairen in op straat

Dat heeft de Britse minister Amber Rudd van Binnenlandse Zaken woensdag bekendgemaakt. De militairen worden gebruikt om te patrouilleren bij locaties zoals Buckingham Palace, het paleis van koningin Elizabeth in Londen.

Premier Theresa May maakt dinsdagavond laat bekend dat het dreigingsniveau in het land is opgeschaald naar het hoogste niveau. De regering houdt sterk rekening met nieuwe aanslagen.