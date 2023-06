Krokodil krijgt een nakomeling zonder mannetje

De eieren werden in januari 2018 gelegd door een 18 jaar oude vrouwelijke Amerikaanse krokodil in Parque Reptilandia. Eén ei had een volledig gevormde foetus die voor 99,9 procent genetisch identiek bleek te zijn aan de moeder, wat suggereert dat het zich had ontwikkeld zonder dat het ei was bevrucht door een mannetje.

Aseksuele voortplanting, of parthenogenese, komt voor bij andere diersoorten zoals vogels, hagedissen en slangen. Maar was tot nu toe niet bekend bij krokodillen. Onderzoekers zeggen dat de vondst „prikkelende inzichten” biedt in de mogelijke voortplantingsmogelijkheden van nu uitgestorven verwanten van krokodillen, waaronder dinosaurussen. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Biology Letters van de Britse Royal Society.