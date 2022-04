Verdronken Amsterdammer sprong zelf het Spaarne in

Door Wessel Mekking

De man is uit het water gehaald en gereanimeerd Ⓒ Nieuwsfoto.nl

HAARLEM - De 34-jarige man die zondag overleed nadat hij in het Spaarne in Haarlem kopje onder was gegaan, is zelf in het water gesprongen.