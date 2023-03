Bijrijdster ambulance ernstig gewond door aanrijding met auto

Ⓒ Edward-Media

VENLO - De bijrijdster van een ambulance is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt door een aanrijding met een personenauto op de A73 bij Venlo. De politie heeft de bestuurster van de auto aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Twee agenten die achterin de ziekenwagen zaten, zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Een van hen is voor de zekerheid daarop toch naar het ziekenhuis gebracht. Ter controle, aldus de politie. De patiënt achter in de ambulance en de bestuurder bleven ongedeerd.