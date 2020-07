Lichamen omgekomen militairen aangekomen op Curaçao

Defensie probeert de gestorven medewerkers zo snel mogelijk te repatriëren en met gepast militair eerbetoon te herenigen met hun naasten. Hoe snel dit kan, hangt volgens een woordvoerder van het ministerie af van de voortgang van de verschillende onderzoeken.

Dinsdagavond vertrekt een KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht met aan boord meerdere onderzoeksteams. Het gaat om leden van de Inspectie Veiligheid Defensie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zij zullen proberen te achterhalen wat de toedracht van de crash is. Ook zijn rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee aan boord, die een feitenonderzoek uitvoeren.

Crash na patrouille

De NH90 met aan boord Vlieger Christine Martens, tactisch officier Erwin Warnies en twee andere bemanningsleden stortte maandag aan het eind van de dag neer. De heli had er een patrouille op zitten en maakte zich op te gaan landen op het achterdek van de Groningen. De NH90 was de vaste boordhelikopter van het marineschip. De bemanning ervan zag het ongeluk gebeuren.

Hoewel daardoor snel hulp kon worden verleend met een snelle rubberboot was redden van Martens en Warnies niet meer mogelijk. Hun twee collega’s konden ongedeerd uit het water worden gehaald. De marine probeerde in de uren die volgden het wrak te bergen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Nadat twee van de vier drijflichamen het begaven is de kist in een ruwe zee 100 kilometer ten westen van Aruba in de diepte verdwenen. Ter plekke is het een kilometer diep wat de kans op een succesvolle berging niet erg groot maakt.