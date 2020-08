LIVE | Amsterdam deelt niet gelijk boetes uit bij niet dragen mondkapje

Hoewel vanaf woensdag op vijf plekken in Amsterdam een mondkapjesplicht geldt, worden mensen die zich er niet aan houden niet gelijk beboet. „We gaan mensen eerst aanspreken en doen er alles aan om ze te bewegen vrijwillig het mondkapje in de aangewezen gebieden op te zetten”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. „We gaan de eerste periode van het experiment geen boetes schrijven. Het uitdelen van boetes is geen doel op zich, we verwachten dat mensen zich aan de draagplicht houden, voor hun eigen gezondheid en die van anderen.”

De verplichting voor het dragen van mondkapjes gaat woensdag om 09.00 uur in, op de Wallen, de Kalverstraat, Nieuwendijk, Albert Cuypstraat en Plein ’40-’45. In deze gebieden staan borden die mensen op de nieuwe maatregel moeten wijzen. Ook delen hosts mondkapjes uit en communiceert de hoofdstad via social media over het experiment, dat vooralsnog drie tot vier weken duurt waarop een evaluatie volgt.

In Rotterdam moeten mensen vanaf woensdag eveneens op drukke plekken een mondkapje dragen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.

