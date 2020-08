LIVE | Jongeren zorgen voor stijging aantal coronabesmettingen wereldwijd

Jonge mensen die nachtclubs en stranden bezoeken, zorgen wereldwijd voor een stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) analyseerde 6 miljoen infecties tussen 24 februari en 12 juli. Daaruit bleek dat het aandeel van besmette mensen in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar is gestegen van 4,5 naar 15 procent.

Naast de Verenigde Staten, die in totaal 4,8 miljoen besmette gevallen tellen, hebben Europese landen zoals Spanje, Duitsland en Frankrijk, en Aziatische landen zoals Japan, gezegd dat veel van de nieuw besmette mensen jongeren zijn.

In de leeftijdsgroep tussen de 5 en de 14 jaar is het aandeel in de besmettingen toenomen met 0,8 procent tot 4,6 procent. Deskundigen maken zich zorgen dat de heropening van scholen kan leiden tot een verdere toename van het aantal gevallen.

Anthony Fauci, de toonaangevende Amerikaanse expert op het gebied van besmettelijke ziekten, drong er vorige maand bij jongeren op aan om afstand te houden, maskers te dragen en mensenmassa’s te mijden. Hij waarschuwde dat mensen zonder symptomen het virus ook zouden kunnen verspreiden.

Gezondheidsdeskundigen in meerdere landen hebben aangedrongen op soortgelijke maatregelen, aangezien besmette jongeren weinig symptomen vertonen.

„We hebben dit al eerder gezegd en we zullen het nog eens zeggen: jongeren zijn niet onoverwinnelijk”, aldus WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus vorige week nog tijdens een nieuwsbriefing in Genève. „Jonge mensen kunnen besmet zijn, jonge mensen kunnen sterven en jonge mensen kunnen het virus op anderen overdragen.”

