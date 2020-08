LIVE Strenge maatregelen Aruba na toename coronabesmettingen

Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM - Aan de stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd komt geen einde. In een paar dagen kwamen er weer 1 miljoen bij. Inmiddels zijn sinds de corona-uitbraak ruim 18 miljoen infecties geregistreerd. Van de personen die besmet raakten, zijn er ongeveer 689.000 overleden. Meer dan 11,3 miljoen zijn weer hersteld, ook al is er nog relatief weinig bekend over het virus. In Nederland zijn meer dan 6100 mensen overleden aan het virus. Bekijk het laatste nieuws in dit liveblog, dat wordt aangevuld.