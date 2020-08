LIVE | Toverland moet per direct stoppen met vullen hele achtbaan

Attractiepark Toverland in het Noord-Limburgse dorp Sevenum mag de achtbaantreinen per direct niet langer volledig vullen. In overleg met burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas deed Toverland dat de afgelopen dagen wel, maar daar is de burgemeester dinsdag na overleg met de Veiligheidsregio Limburg-Noord op teruggekomen.

Het ging om een proef, die tot vrijdag zou duren waarbij alle karretjes in de achtbaan bezet mochten worden. In de achtbaan zaten de mensen dan wel te dicht op elkaar, 1,35 meter in plaats van 1,5 meter. Door de hele achtbaan te vullen zouden de wachtrijen korter worden en was er minder risico dat wachtende mensen in de rij te dicht bij elkaar gingen staan. Toverland had hiervoor de zegen gekregen van Palmen, die zich op zijn beurt beriep op toestemming van de veiligheidsregio. Daar kwam hij dinsdagmiddag op terug. „We stoppen per direct met die proef”, liet Palmen dinsdagmiddag weten.

’Anderhalve meter is anderhalve meter’

Toverland maakte eerder dinsdag zelf bekend toestemming van de veiligheidsregio te hebben om de achtbanen volledig te vullen, ook al zitten de mensen dan op minder dan 1,5 meter van elkaar. Volgens Toverland gaf de veiligheidsregio toestemming voor een proefperiode. „De proef zal regelmatig geëvalueerd worden alvorens definitief besloten zal worden of Toverland deze werkwijze mag blijven hanteren”, aldus een woordvoerster van Toverland.

Maar de woordvoerder van de veiligheidsregio ontkende dit eerder dinsdag ten stelligste. „Anderhalve meter is anderhalve meter, daar gaan we niet van afwijken”, zei hij. „Dat zijn regels die gelden voor heel Nederland, ook voor Noord-Limburg. Het is aan de gemeente Horst aan de Maas om daarop te controleren.”

„De voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd gezag, daar leg ik me bij neer”, aldus Palmen.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

’Frankrijk kan elk moment controle over coronavirus verliezen’

Polen meldt recordaantal nieuwe coronabesmettingen: nog eens 680 ziektegevallen

Australische leger gaat uitgaansverbod handhaven

Fauci: staten VS met veel coronagevallen moeten lockdown overwegen

Noorse rederij stopt ermee: 41 coronagevallen op 1 cruiseschip

938 nieuwe coronagevallen in Engeland

Hier kocht Europa vaccin: Franse aanklagers beschuldigen farmagigant Sanofi van doodslag

Financieel-economisch:

Sport:

Ajax zonder publiek tegen RKC: ’We kiezen voor de veilige optie’

Positief coronageval bij Team Sunweb

Voetballer in Engeland die opzettelijk hoest krijgt rood

UCI-baas: ’Tour de France stopt niet bij één coronageval’

Entertainment:

Josje Huisman roept op tot verzet Belgische maatregelen

Glastonbury op de tocht?

Opnames Ranking The Stars beginnen deze maand

Nicole Kidman kan eindelijk haar moeder knuffelen

Luister de corona-update hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.

Bent u zelf in het buitenland en wilt u uw ervaringen omtrent het coronavirus met ons delen? Mail ons via [email protected] en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.