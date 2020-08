LIVE Zo hoog wordt boete voor overtreden mondkapjesplicht in Amsterdam

Wie vanaf woensdag in bepaalde delen van Amsterdam geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro. De verplichting voor het dragen van een mondkapje voor iedereen van dertien jaar en ouder geldt op vijf drukke plekken in de binnenstad, zoals de Wallen, de Kalverstraat en de Albert Cuypstraat.

Op de Wallen, Kalverstraat en Nieuwendijk moeten bezoekers dag en nacht een mondkapje dragen, zowel in winkels als op straat. Op de markten aan de Albert Cuypstraat en Plein ’40-’45 geldt de verplichting tijdens markttijden.

Het dragen van een niet-medisch mondkapje, zowel op straat als in winkels, is volgens de veiligheidsregio nodig op plekken waar het krap en druk is en waar andere maatregelen onvoldoende werken of leiden tot ongewenste economische effecten.

Rotterdam

Ook in Rotterdam geldt vanaf woensdag een mondkapjesplicht in een aantal gebieden in de stad, waaronder de Coolsingel, de Lijnbaan en de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein.

Polen heeft een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. Bij nog eens 680 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Het dodental door de epidemie steeg met 6 naar 1738.

Het Australische leger gaat in de deelstaat Victoria toezien op de naleving van het uitgaansverbod, melden autoriteiten in de qua bevolking een na grootste deelstaat van het land. Wie betrapt wordt kan rekenen op een hoge boete.

