Oud-bondskanselier al jaren goedbetaalde lobbyist voor het Kremlin Gerhard Schröder: Vredesduif of landverrader?

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Gerhard Schröder Ⓒ ANP / EPA

BERLIJN - Boze Duitsers vragen zich af of ex-bondskanselier Gerhard Schröder de juiste man is om bij president Poetin als vredesduif te bemiddelen. Want de ex-politicus wordt al jarenlang door het Kremlin betaald.