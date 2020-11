Vragen na vuurwerkbom aan voordeur burgemeester: ’Dit heeft flinke impact’

De zwaar gehavende voordeur van de burgemeester. Ⓒ Politie

HOOGERHEIDE - De ontploffing van een vuurwerkbom waardoor zaterdagnacht de voordeur van het woonhuis van burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht werd opgeblazen, is niet het eerste ernstige incident bij het huis van een politicus in die gemeente. In juli werd er bij het huis van CDA-fractievoorzitter Ad Pijnen zwaar vuurwerk naar binnen gegooid, wat tot veel schade leidde. Net zoals afgelopen nacht bij de burgemeester, vielen er toen geen gewonden.