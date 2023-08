Twee zwaargewonden bij steekpartij in Amsterdam-West

De melding over de steekpartij kwam rond 08.45 uur binnen bij de hulpdiensten. De verdachte, een man, had bloedvlekken op zijn shirt. De traumahelikopter en veel politie is ter plaatse voor eerste hulp. Ook de forensische opsoring is aanwezig.

De verdachte heeft twee personen ernstig verwond, meldt de politie via X, het voormalige Twitter. Dankzij getuigen weet de politie dat de man met een mes op een balkon van twee hoog heeft staan zwaaien. De hulpdiensten roepen andere getuigen op zich te melden.

Ⓒ Inter Visual Studio

Door merg en been

Buurtbewoners vertellen dat zij rond kwart voor 9 ’s ochtends werden opgeschikt door luid geschreeuw. „Dat ging door merg en been”, vertelt een man die een blok verderop woont. „Zelfs vanaf daar hoorden we het.”

Hoewel anderen zeggen dat het een rustige buurt is, verbaast het incident hem niet. „Er gebeurt hier wel vaker wat. Zo’n anderhalf jaar geleden was er ruzie in hetzelfde blok en laatst liep er nog een man naakt op straat.”

Buurtbewoner Jelle Zijlstra (35) was naar eigen zeggen nog „rustig aan het wakker worden” wanneer hij ineens „hard geschreeuw en gebonk” hoort. „Het geluid kwam vanuit een van de woningen naast mij en ik hoorde kort daarop iemand om hulp roepen.” Zijlstra twijfelt geen moment en belt het alarmnummer. Wanneer hij naar buiten kijkt ziet hij een bebloede, en half ontklede, man naar het appartementencomplex aan de overkant rennen. „Hij zat helemaal onder het bloed en was zichtbaar flink gewond. Omstanders bekommerden zich om hem.”

Ⓒ Inter Visual Studio

Onsamenhangende teksten

Op het balkon naast hem ziet Zijlstra zijn buurman wild zwaaiend met een mes. „Ook hij zat onder het bloed en hij had een gigantisch mes in zijn handen.” De buurman schreeuwt „onsamenhangende teksten.” „Er was niet echt een touw aan vast te knopen maar hij riep onder andere ’bel AT5’.”

Zijlstra zegt dat toen de politie gearriveerd was de man met het mes „relatief rustig oogde.” „De politie heeft hem toen ingerekend.”

De politie wil eind ochtend nog niks bekend maken over de indentiteit van de twee slachtoffers en over de identiteit van de verdachte. „Het onderzoek is in volle gang; we hopen laten deze dag met een update te komen”, laat een woordvoerder weten.