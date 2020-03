RIVM: aantal doden door coronavirus gestegen met 63 naar 276

De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar.

Er zijn 811 nieuwe besmettingen geconstateerd. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 5560. De meest positief geteste mensen wonen in de provincie Noord-Brabant.

Besmettingen worden vooral nog vastgesteld bij mensen die er slecht aan toe zijn en in ziekenhuizen worden opgenomen en bij zorgverleners, die sneller worden getest. Het werkelijke aantal ligt hoger, maar hoeveel valt niet te zeggen. Niet iedereen wordt meer getest.

Volgens het RIVM zeggen de schommelende aantallen nog niets over de maatregelen die half maart zijn ingesteld. Verwacht wordt dat het effect daarvan pas eind deze week of begin volgende week te zien zal zijn.

63 doden in één dag is tot nu toe het hoogste aantal in Nederland.