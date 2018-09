Ieder voor zich aan Binnenhof

Wie zich evenwel zorgen maakt over het aanzien van de politiek, kan het beste even op vakantie gaan. Na de wekenlange relatieve stilte rond de kabinetsformatie, waarin partijen vooral de kat uit de boom keken, is het inmiddels ieder voor zich.

De onderlinge verhoudingen verslechterden de afgelopen 48 uur pijlsnel. De poging van informateur Schippers om CU-leider Segers en D66-voorman Alexander Pechtold tot elkaar te brengen is faliekant mislukt. Ingewijden – en niet alleen maar van CU-huize – tonen zich verbijsterd over de manier waarop Pechtold zich heeft gedragen in die ontmoeting. Een waslijst een zwaarbeladen onderwerpen, vaak van medisch-ethische aard, werd op tafel gekwakt, waar Segers vervolgens maar even van moest zeggen of er over te praten viel. Juist gevoelige zaken als euthanasie verdienen een kalmer en respectvoller overleg dan de drie uurtjes die de twee leiders er gisteren voor uittrokken. Dat vindt niet alleen de ChristenUnie, dat vinden veel meer kiezers, zelfs D66’ers. Het deed betrokkenen vermoeden dat Pechtold nooit serieus over zijn schaduw heen heeft willen springen.

Onheilspellend is dat VVD en CDA inmiddels geen blad meer voor de mond nemen als het om hun partner uit het motorblok D66 gaat. Probeerden ze tot en met dit weekend Pechtold niet te bruuskeren, dinsdagavond gingen alle remmen los.

Tekenend was dat een kopstuk uit één van de twee partijen aangaf dat Alexander Pechtold inmiddels meer bezig lijkt met het burgemeesterschap van Amsterdam, dan met het vormen van het landsbestuur. Het zou moeten verklaren waarom D66 zich ineens zo onwrikbaar opstelt. Gelukkig juicht burgemeester Eberhard van der Laan woensdagavond mee voor Ajax.

De stemming bij D66, dat vaker wordt verweten aan ’mooiweerzeilen’ te doen, maar in tijden van crisis zich geen raad weet, wordt er intussen ook niet beter op. Een poging van VVD-leider en premier Mark Rutte om VVD, CDA, D66, en CU met elkaar te laten praten, werd door D66 resoluut van de hand gewezen. Opmerkelijk is dat een dergelijk initiatief van hem kwam en niet van informateur Edith Schippers, wat het beeld versterkt dat zij ook niet meer weet hoe het moet. Let wel: zij is door de Tweede Kamer gevraagd om het proces te begeleiden. Hiermee straalt de impasse op de volksvertegenwoordiging af. Het lijkt erop dat Rutte zich nu meer als een soort schaduw-informateur gaat gedragen en vanuit zijn jarenlange ervaring als premier zal proberen partijen nader tot elkaar te brengen.

Hoe nu verder?

Het viel op dat de stemming bij GroenLinks dinsdagavond ineens een stuk vrolijker werd. Droomt men daar van een lijmpoging met VVD, CDA en D66? Zou kunnen. Maar VVD’ers en CDA’ers vergeten natuurlijk niet hoe de afgelopen 48 uur zijn verlopen en welke rol D66 daarin heeft gespeeld.

Intussen leunt de PvdA achterover, het schouwspel gadeslaand. PvdA-Kamerleden verkneukelen zich om de worsteling die een partij als D66 doormaakt. Dat krijg je van verantwoordelijkheid nemen, klinkt het daar, wijzend op de barre tijd die de sociaaldemocraten de afgelopen jaren als kleinste regeringspartij ondergingen. De druk op PvdA-leider Lodewijk Asscher om mee te onderhandelen begint intussen wel op te lopen; mensen die op hem hebben gestemd deden dat natuurlijk niet om hem in de oppositie te krijgen. Vooralsnog hoeft hij echter niet zoveel, de andere partijen leiden de aandacht met hun onderlinge geruzie mooi af.

In Den Haag wordt er rekening mee gehouden dat een minderheidskabinet van VVD, CDA en D66 steeds meer in beeld komt. De partijen kunnen het ideologisch goed met elkaar vinden en zouden elke keer voor lastige onderwerpen bij een oppositiepartij kunnen aankloppen voor een meerderheid. Het is niet ideaal, weten ze bij VVD en CDA, maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Het zou in ieder geval passen bij de constructieve houding die D66 de afgelopen jaren had. Bemoeilijkende factor is dat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn en D66 in deze constructie de enige links-georiënteerde regeringspartij is. Daar kunnen GroenLinks, SP en PvdA dus naar hartenlust op schieten. Ook is er door tegenvallers weinig geld om andere partijen leuke dingen te gunnen, wat de happigheid voor steun aan een minderheidskabinet kan verkleinen.

Een andere mogelijkheid werd vorige week al in De Telegraaf geopperd, namelijk dat Mark Rutte, als leider van de grootste partij zelf de contouren voor een nieuw regeerakkoord gaat opstellen. Daar kunnen andere partijen dan op ’intekenen’, een constructie die eind vorige eeuw ook al eens door toenmalig PvdA-leider Wim Kok succesvol werd toegepast.

Als het voorgaande allemaal niet lukt, kunnen er altijd nog nieuwe verkiezingen worden gehouden. Maar nu zoveel partijen met hun vingers tussen de deur zitten, is het zeer de vraag of ze het zo ver zullen laten komen.