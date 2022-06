Klachten over seks bij naaktstrand Roermond: ’Kijken noodgedwongen andere kant op’

CDA en LVR kaartten de problematiek maandag aan tijdens een commissievergadering. Roermond heeft al jaren een populair naaktstrand nabij de Oolderplas op de landtong bij de Isabellagriend. De Stichting Naturisme Isabellagriend hield er jaren toezicht. Vrijwilligers zorgden ervoor dat recreanten geen rotzooi achterlieten en dat er geen onoorbare zaken gebeurden. Maar de stichting heeft zichzelf afgelopen jaar wegens gebrek aan vrijwilligers opgeheven.

Volgens CDA en LVR is het naaktstrand er nog steeds en gebeuren er „zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.” Bert Achten (LVR) verhaalde over mensen die als ze de hond uitlaten noodgedwongen maar „de andere kant uitkijken.” Volgens hem is handhaving op en rond de Maasplassen in zijn algemeenheid een groot probleem, zeker bij warm weer. „Soms liggen er tien tot vijftien boten naast elkaar met elk een eigen dj. De Maas is een vrijstaat. Handhaving is er nauwelijks en zeker ’s avonds laat niet. De politie in Limburg heeft maar één boot, die uit Maastricht moet komen. Dit kan zo niet langer. Dan moeten we zelf maar geld voor een opblaasboot beschikbaar stellen.”

Capaciteit

Burgemeester Rianne Donders erkende de overlast, maar benadrukte dat de capaciteit om toezicht te houden bij politie en gemeente haar grenzen kent. Roermond moet volgens Donders eens goed overwegen wat zijn ambities zijn. „Als wij meer recreatie willen, komen er meer mensen. Die zorgen voor allerhande overlast. We hebben niet de menskracht om daar continu op te controleren.”

De suggestie van Achten om het naaktstrand uit de algemene plaatselijke verordening te schrappen biedt volgens de burgemeester geen soelaas, want bepaalde lieden hebben het gebied nu eenmaal ontdekt. Donders liet weten dat er gesprekken lopen met een nieuwe organisatie voor het strandje, maar kon daar nog niet meer over kwijt.