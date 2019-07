’Nederland had Bosniërs moeten verstoppen’

Close-up van handen van de Moeders van Srebrenica vrijdag na afloop van de uitspraak van de Hoge Raad. Ⓒ ANP

Den Haag - De Nederlandse militaire leiding had in de nasleep van de val van Srebrenica betere keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld door Bosnische vluchtelingen te verstoppen. Toch is Nederland maar voor een heel klein deel verantwoordelijk voor een slachtpartij onder 350 moslimmannen. Dat heeft de Hoge Raad vastgesteld.