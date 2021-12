Nederlander omgekomen door botsing met tegenligger in Duitsland

Kopieer naar clipboard

Ⓒ De Telegraaf

METELEN - Een 49-jarige automobilist uit Nederland is donderdag om het leven gekomen door een frontale botsing in Duitsland. Zijn twee passagiers, van 48 en 17, raakten zwaargewond. Hun auto werd geraakt door een tegemoetkomende auto die op de verkeerde weghelft was terechtgekomen. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren.