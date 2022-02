Oekraïne claimt verwoesting van Russisch konvooi: rokende tanks in straat

,,Er zijn meer dan honderd eenheden met vijandelijk materieel vernietigd, toen ze in de buurt van Kiev kwamen”, meldt een Oekraïense regeringsaccount op Telegram. In een bijgevoegde video is een verwoeste straat te zien vol met rokende puinhopen van tanks en andere voertuigen.

Regionale functionarissen meldden eerder dat gebouwen en huizen in brand stonden in de stad, die niet ver van het belangrijkste vliegveld van de hoofdstad ligt. De Oekraïner die de beelden deelt, stelt dat er veel Russische doden zijn gevallen. ,,Dit is alles wat er van over is. Ze zijn naar de hel gegaan.”

Of er daadwerkelijk doden, of zelfs gewonden, zijn gevallen is niet te zien. Zelfs aan de authenticiteit van de video in Bucha wordt online getwijfeld. Het kwam al meerdere malen voor dat video’s die aan de huidige oorlog werden toegeschreven, al jaren geleden bleken te zijn opgenomen.

Wat de verliezen aan Oekraïense kant zijn is eveneens onduidelijk. Beide overheden beschuldigen elkaar van het de wereld insturen van propaganda.