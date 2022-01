Auto-inbrekers gecrasht na achtervolging in Veghel, politiewagen in de prak

De verdachten waren door iemand betrapt bij het stelen van een auto in Uden, meldt de politie Oost-Brabant. „Door de snelle en duidelijke info van een getuige zagen de collega’s de auto al gauw rijden en zetten de achtervolging in.” Het drietal scheurde via de A50 weg om er bij Veghel weer af te gaan. Aan Het Ven ging het mis. De bestuurder van de vluchtauto verloor de macht over het stuur.

Een politieauto moest de gecrashte auto ontwijken, schampte een boom en kwam in een tuin terecht. De agenten zijn ongedeerd. De verdachten reden vermoedelijk al in een gestolen wagen.