Man (73) dood door noodweer Venetië

Op het San Marcoplein staat het water ruim een meter hoog. Ⓒ AFP

VENETIË - Door het noodweer in de Italiaanse stad Venetië is zeker een dode gevallen. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA overleed een 78-jarige man in de nacht van dinsdag op woensdag toen hij werd geraakt door de bliksem terwijl hij water aan het wegpompen was. Van een ander slachtoffer staat de precieze doodsoorzaak nog niet vast.