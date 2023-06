Uitlevering Joran van der Sloot in gevaar

Medewerkers van de Nederlandse ambassade bezochten Joran maandag in de gevangenis in Lima, waar hij sinds zondag wordt vastgehouden.

Volgens Altez hebben ze Joran geadviseerd een kort geding tegen de overlevering aan de Verenigde Staten te beginnen. Van der Sloot heeft geweigerd zijn laissez-passer (een noodpaspoort) te tekenen, waardoor het reisdocument niet geldig is en hij niet de grens over mag.

VIDEO: Hier werd Joran van der Sloot weggevoerd uit de Challapalca-gevangenis. Tekst gaat verder onder de video.

Obstakels

Joran was net in Lima aangekomen na een reis met veel obstakels vanuit de Challapalca-gevangenis in een onherbergzaam deel van Peru.

De advocaat zegt een kort geding aan te spannen om te voorkomen dat Van der Sloot naar de Verenigde Staten wordt overgevlogen om daar te worden berecht voor het afpersen van de familie van Natalee Holloway. Maandag maakten de Peruaanse autoriteiten bekend dat de overlevering voor aanstaande donderdag staat gepland. Het kort geding zou dan dinsdag of woensdag moeten plaatsvinden.

Rechtsgang

Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken kan het ministerie niet ingaan op individuele zaken. „Nederland kan zich niet mengen in de lokale rechtsgang van een ander land. We verlenen alle Nederlanders in buitenlandse detentie die dat willen consulaire bijstand inclusief bezoeken”, aldus de woordvoerder.