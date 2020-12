Finland ontdekt zowel Britse als Zuid-Afrikaanse coronavariant

Virologen van de universiteit van Helsinki en het academisch ziekenhuis in de Finse hoofdstad hebben maandag bevestigd dat de varianten zijn gevonden bij drie mensen die op 18 en 19 december naar Finland terugkeerden. Twee van hen hebben de Britse variant en een de Zuid-Afrikaanse.

Met de drie gaat het naar omstandigheden goed en ze zitten in isolatie. Mensen die met hen in contact zijn geweest moeten een coronatest doen en voorlopig in quarantaine gaan.

Reizigers naar Finland die op of na 7 december uit Groot-Brittannië het land binnenkwamen is geadviseerd om coronavirustests te doen, ook als ze geen symptomen hebben. De aanbeveling is nu uitgebreid tot aankomsten uit Zuid-Afrika, ook met ingang van 7 december.

De Britse virusvariant is inmiddels aangetroffen in bijna tien Europese landen. In Nederland is de Britse variant tot nu toe bij elf personen gevonden.