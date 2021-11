Noorderlicht opnieuw te zien op de Waddeneilanden

Afgelopen weekend was alleen het bovenste deel van het poollicht fotografisch zichtbaar, wat voor een rode kleur zorgde. In de nacht van woensdag op donderdag waren groene, gele en rode kleuren zichtbaar doordat het veel dichterbij was.

Met name vanuit het noorden kon het licht gezien worden. Op de meeste plekken zorgden mist en bewolking ervoor dat er niets te zien was, maar op Terschelling lukte het tussen de wolken door wel.

Uitbarsting op de zon

Het poollicht, ook wel noorderlicht of aurora borealis genoemd, ontstaat door een uitbarsting op de zon. Onder de juiste omstandigheden bereiken hierdoor elektrisch geladen deeltjes de atmosfeer. Hier botsen ze tegen elkaar en zorgen ze voor het kleurrijke spektakel.

Weerbureau Weer.nl verwacht dat we de komende maanden nog een paar keer het bijzondere licht te zien krijgen. Wanneer precies is nu nog lastig te voorspellen, daarvoor wordt de activiteit van de zon in de gaten gehouden.