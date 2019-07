Levenslang voor Duitse asielmoord

De vondst werd gedaan nadat een jongen van 13 jaar in een asielzoekerscentrum tips had gegeven over de dader, de afgewezen Iraakse asielzoeker Ali Bashar.

De nu 22-jarige Bashar komt volgens waarnemers gezien de ernst van zijn daad en verzwarende omstandigheden niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

