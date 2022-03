Beruchte Russische piloot neergehaald

Krasnojartsev werd zaterdag in zijn SU-24 ten noorden van Kiev neergehaald en even later door Oekraïense soldaten gevangen genomen. Zijn co-piloot zou om het leven zijn gekomen.

Uitbundig gevierd

Op videobeelden is te zien hoe Krasnojartsev, bebloed en in een blauwe overall van de luchtmacht, wordt ondervraagd. Op eerder foto’s is de piloot naast de Syrische president Assad te zien, samen met andere piloten.

In Syrië werd de gevangenneming van Krasnojartsev uitbundig gevierd volgens de Daily Telegraph. De Russische piloot was gestationeerd op de luchtmachtbasis van Khmeimim van waaruit Russische gevechtsvliegtuigen dagelijks hun bombardementsvluchten uitvoerden.

Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten zijn de Russen verantwoordelijk voor de dood van 8000 burgers, onder wie 2000 kinderen.

’Syriërs gewroken’

De 27-jarige Syriër Hoessein Akoush die op de vlucht sloeg voor de Russische bommen was blij dat Krasnojartsev zijn verantwoordelijkheid niet zou ontlopen. „Ik heb altijd gedacht dat de Russische piloten nooit voor hun misdaden gestraft zouden worden omdat het zo moeilijk is hen te identificeren. Maar nu hebben de Oekraïners de Syriërs gewroken.”

Dit weekeinde was sowieso een slechte dag voor de Russische luchtmacht. Volgens de Oekraïners hebben zij acht vliegtuigen neergehaald. Zaterdag kwamen ook beelden online waarop te zien was hoe een Russische gevechtshelikopter werd neergehaald door waarschijnlijk een stingerraket.