NVWA waarschuwt voor Nescafé met splinters van glas en kunststof

Daarom is deze partij aangemerkt als een schadelijk product, zo meldt de NVWA. Inmiddels is deze koffie uit de winkels weggehaald, „voor zover in beeld”, aldus de NVWA.

Het gaat specifiek om Nescafé Gold met een Duitstalig etiket met een productiecode: 60820814B1 9:15, met een Ten minste Houdbaar Tot-datum (THT) van 10-2021.

De NVWA raadt mensen aan de koffie niet te gebruiken en weg te gooien via regulier afval. De dienst meldt dat het product in de veiligheidswaarschuwing niet door Nestlé is geproduceerd. De NVWA doet de melding omdat de producent op dit moment nog niet in beeld is.