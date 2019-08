Toestel luchtmacht Spanje stort in zee

Beeld ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte / REX by Shutterstock HH

MURCÍA - Een vliegtuig van de Spaanse luchtmacht is maandagmorgen in de Middellandse Zee gestort bij de landstrook La Manga in de regio Murcía. De zender SER meldde dat de piloten hun schietstoel gebruikten. Ze zijn nog niet teruggevonden.