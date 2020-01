Russen op zoek naar ’dirt’ over Biden

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, zal naar verwachting vandaag de aanklachten tegen Trump doorsturen naar de Senaat zodat volgende week begonnen kan worden met het impeachmentproces. foto epa Ⓒ EPA

WASHINGTON - Rusland heeft het Oekraïense bedrijf gehackt dat centraal staat in de impeachment van president Trump. Dat zegt een Amerikaans cybersecurity bedrijf. Burisma is het energiebedrijf waar de zoon van Democratisch presidentskandidaat Joe Biden in de directie zat. Cyberexperts zien het als een waarschuwing voor de komende verkiezingen.