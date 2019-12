Alle verdachten groepsverkrachting Den Bosch vrij

Veel aandacht ging vorige week dinsdag uit naar de politieactie die plaatsvond bij zijn woning en aangrenzende autogarage. Ⓒ Bart Meesters

DEN BOSCH - Alle mannen die vorige week zijn aangehouden in verband met groepsverkrachtingen van drie minderjarige meisjes in Den Bosch zijn vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie wilde dat zes verdachten nog twee weken in voorarrest bleven, maar dat wees de rechter-commissaris maandagmiddag af. Die ziet volgens de rechtbank Oost-Brabant geen juridische gronden hen nog vast te houden.