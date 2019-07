NASA-medewerker miljonair met verkoop originele beelden maanlanding

Dat is meer dan 8000 keer het bedrag dat Gary George 43 jaar geleden bij een veiling in het ruimtevaartcentrum van de NASA in Houston kwijt was voor de bijna 2,5 uur lange registratie van de maanwandeling.

De veiling op de vijftigste verjaardag van de eerste maanlanding stond helemaal in het teken van de Amerikaanse ruimtevaart, met een keur aan NASA-spulletjes. Daaronder een checklist van astronaut Buzz Aldrin met een gedetailleerde voorbereiding op de eerste maanwandeling.

