Bloemenzee bij AH voor doodgestoken Antoneta Gjokja (36)

Gjokja is afkomstig uit Roemenië. Voordat ze bij de broodafdeling van de Albert Heijn aan de slag ging, heeft ze onder meer bij Very Italian Pizza in Den Haag gewerkt. Dat bevestigt een medewerker van de Italiaanse zaak. Hij stelt dat ze er vier jaar actief is geweest. Zo’n twee jaar geleden vertrok ze. „Het is afschuwelijk”, verzucht hij.

Krans van collega’s

Bij de Haagse Albert Heijn liep het voor haar gruwelijk af. De vrouw werd dinsdag in de winkel doodgestoken. De zaak bleef de dagen na de steekpartij nog dicht. Inmiddels is de winkel wel weer geopend. Medewerkers mochten zelf weten of ze weer aan het werk wilden. Er is ook personeel van andere filialen ingezet.

Wie voor de deur staat, komt een enorme bloemenzee tegen. En die groeit voortdurend, want mensen leggen er nog altijd bloemen neer. Ook staat er een krans namens alle collega’s. Bovendien is een foto van Gjokja aan de winkel opgehangen met eronder haar naam.

Een van de teamleiders in de Albert Heijn wil niet nader op de situatie ingaan. „Mijn prioriteit ligt nu bij de medewerkers”, zegt hij. „Ik wil er voor hen zijn, want dit heeft enorm veel indruk gemaakt.”

Jamel L.

Vlak na het heftige incident werd Jamel L. opgepakt. De 56-jarige man uit de Antillen heeft zeker acht veroordelingen achter zijn naam in drie landen, voor onder andere poging doodslag, een aanslag op een politieman, afpersing, mishandeling, een ernstige steekpartij en bedreiging. Zijn laatste veroordeling dateert van juni dit jaar.

In 2018 werd L. tbs opgelegd op Curaçao wegens bedreigingen, maar die kon niet ten uitvoer worden gelegd omdat er geen tbs-kliniek is. Nederland werd gevraagd L. op te nemen, maar weigerde dat. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt nog uit waarom.

De man deed begin april in Den Haag een bijstandsaanvraag. Hij gedroeg zich agressief en intimiderend tegen ambtenaren en mensen uit het zorgcircuit. Politie en gemeente werden daarvoor gewaarschuwd.