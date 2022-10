Europese Rekenkamer kritisch op Brussel: dikke onvoldoende voor begroting

De controleurs kunnen op basis van een steekproef van ruim zevenhonderd transacties voor het derde jaar op rij geen goedkeuring geven. In totaal zijn vijftien vermoedelijke fraudegevallen doorgestuurd naar EU-fraudewaakhond OLAF. Ook dat is meer dan andere jaren.

De boekhouding van Brussel en de inkomstenkant is wel op orde. „Maar het is zorgelijk dat we jaar op jaar een negatieve verklaring moeten afgeven op de uitgaven”, reageert het nieuwe Nederlandse Rekenkamer-lid Stef Blok. „Ik zou me daar zeer ongemakkelijk bij voelen.”

Rondpompen

De oud-minister maakt zich daarnaast grote zorgen over het rondpompen van honderden miljarden uit het Europees coronafonds. Lidstaten kunnen de miljarden in de vorm van subsidies en leningen krijgen voor specifieke doelen. In ruil voor het geld moeten landen hervormingen doorvoeren. Maar na ruim twee jaar liggen er nog steeds geen duidelijke criteria om te kunnen controleren of het spenderen en verdelen van de honderden miljarden goed gaat. „Dit is zeer urgent”, zegt toezichthouder Blok. „De tijd gaat dringen, nu de eerste betalingen zijn gedaan.”

Voor Blok is de presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer het eerste publieke optreden in zijn nieuwe functie. Hij heeft zelf gesolliciteerd op de baan: „Het is erg complex en dat maakt het leuk.”