Anti-vaxxer deelt foto met Jodenster: ’Deze droeg ik vandaag’

Met de foto maakt de al omstreden Van Zeeland vermoedelijk een vergelijking tussen de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog en de anti-vaccinatiebeweging. De post is inmiddels weer van het account van Van Zeeland verwijderd. Toch is de woede onder socialemediagebruikers er niet minder om. ’Schaamteloos’, ’triest’ en ’walgelijk’ - zo oordelen twitteraars.

Van Zeeland, die een eigen bedrijf en webshop runt in Valkenswaard - Miss Natural Lifestyle, haalde eerder deze week het nieuws door een actie te lanceren waarbij zwangere vrouwen een blender van bijna 400 euro kunnen krijgen. Om kans te maken, mogen ze zich niet met 22 weken laten vaccineren tegen kinkhoest. Met de blender kunnen de vrouwen ’green vaccins’ maken, smoothies op natuurlijke basis.

Politiek op scherp

Over de blenderactie zijn Kamervragen gesteld. „Het is een grof schandaal dat mensen worden voorgelogen dat groene smoothies zouden beschermen tegen besmettelijke ziektes”, zegt PvdA-Kamerlid Ploumen. „Deze oproep is buitenproportioneel”, reageerde Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.

Eva van Zeeland was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

