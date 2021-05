Naakt zoomende politicus Canada nu plassend te zien

Local William Amos achter zijn partijgenoot Justin Trudeau. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images / Alamy

OTTAWA - Digitaal vergaderen blijkt een lastige bezigheid voor een Canadese parlementariër. William Amos heeft een stap teruggedaan nadat hij plassend voor de camera was verschenen tijdens een virtuele parlementszitting. De politicus was een maand eerder al in opspraak geraakt omdat hij naakt was gefilmd tijdens een andere digitale bijeenkomst.