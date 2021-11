RIVM: sterk vermoeden dat aantal besmettingen afvlakt

Het instituut registreerde in de afgelopen zeven dagen iets meer dan 155.000 positieve tests. Dat is 0,8 procent meer dan in de week ervoor. De GGD’en zitten in de buurt van hun maximale capaciteit. Dan zou het beeld van de weekcijfers vertekend kunnen zijn, maar het is volgens Timen „niet aannemelijk” dat de stabilisatie hieraan toe te schrijven is. De GGD’en wisten vorige week namelijk meer tests uit te voeren, maar die brachten naar verhouding minder besmettingen aan het licht. Van alle testen in de teststraten was 21,4 procent positief, tegen 22,2 in de week ervoor.

Bovendien daalde het zogeheten reproductiegetal naar 1,05. Dat is het laagste niveau sinds september, voor het begin van de huidige golf. Timen ziet ook een afvlakking van het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt opgenomen. „Maar het is nu nog niet met zekerheid te zeggen, we hebben de komende tijd nodig om het beeld nauwkeuriger te krijgen.”