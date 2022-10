'Waarom spelen Polen en Balten zo'n belangrijke rol in Oekraine-oorlog?'

In het onderzoeksrapport over de corona-aanpak krijgt de overheid scherpe kritiek. Met name in de communicatie ging veel mis en er vond nauwelijks reflectie plaats op de maatregelen. ,,Dom”, stelt verslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het land van Wierd Duk, ,,Maatregelen als de lockdown en de schoolsluitingen hebben zo enorm veel wantrouwen gezaaid onder de bevolking. Het zou juist goed zijn als daar door beleidsmakers en media openlijk over werd gereflecteerd.” Duk ziet een patroon. ,,Over zoveel heikele thema’s zit het debat compleet op slot. Het is allemaal zwart/wit. Wie, zoals ik, voor vaccinatie pleitte zat in de zak van Hugo de Jonge. Wie genuanceerde bedenkingen plaatste bij de vaccinaties was een wappie. Zo komen we nooit tot elkaar.”

Verder in de podcast: de Turkse Groninger Kaan Özgök waarschuwt voor de opkomst van woke-islamisme in de polder. ,,Met twee behoofddoekte parlementariërs voor D66 en GL heeft de politieke islam zijn vlag geplant in de Tweede Kamer”, beweert Özgök. En over de oorlog in Oekraïne: waarom spelen de Polen en de Balten zo’n belangrijke rol in de steun aan Kiev en waaruit bestaan hun historische angsten voor Rusland?

