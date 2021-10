Offensief tegen misdaad: 700 extra agenten in de wijk

De Tweede Kamer trok onlangs fors meer geld uit voor veiligheid. Tegenover De Telegraaf ontvouwt Grapperhaus nu zijn plannen om met die extra miljoenen Nederland veiliger te maken.

De grootste slag wordt geslagen met 700 extra agenten. De politie heeft al langer te maken met een krappe bezetting, onder meer door een pensioengolf. Met extra ’blauw’ op straat wil Grapperhaus dat het merkbaar veiliger wordt op straat. „Ze krijgen meer aanspreekpunten in de wijk en gaan ook zien dat er meer problemen worden aangepakt, vooral ook jongerenproblematiek.” Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat jongeren al vroeg worden geronseld voor drugscriminaliteit, waar snel veel geld valt te verdienen.

Niet alleen de politie krijgt een zetje in de rug. Ook worden opsporingsexperts, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtspraak gespekt met 27 miljoen euro en wordt er 25 miljoen extra geïnvesteerd in boa’s en 27,5 miljoen voor het bestrijden van seksuele misdrijven en de aanpak van online kinderporno.

Achterstandswijken

De CDA-bewindsman erkent dat er in sommige wijken dringend behoefte is aan extra agenten. Dat gaat vooral om achterstandswijken, al wil hij ze zelf niet zo noemen. „Wijken waar leefomstandigheden zwaarder zijn en waar veel criminaliteit is.” Juist daar moeten de extra agenten het verschil gaan maken.

Een deel van de wijkagenten zal digitaal werken. „Je moet denken aan mensen die digitaal monitoren wat zich in een wijk afspeelt. Internet is ook een wijk, een soort digitaal dorpsplein. Ze kijken hoe er op berichten wordt gereageerd en letten op sexting, zedendelicten, chantage, foute anorexia-coaches en dreiging.”

’Geld snel omgezet in extra agenten’

De minister denkt dat de extra zak geld snel kan worden omgezet in agenten op straat. „Ik ga er vanuit dat ze over drie jaar in de wijk staan, absoluut.” Eerder was het een groot probleem om snel nieuwe agenten op te leiden, maar mede door een investering in de politieacademie voorziet de minister die problemen nu niet. „We hebben de politieacademie op volle toeren draaien. Dus we gaan er vanuit dat we de komende paar jaar deze vacatures in kunnen vullen.”

Demissionair Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) Ⓒ ANP

Grapperhaus erkent dat het beter was geweest om eerder al te anticiperen op een pensioengolf bij de politie, waardoor er nu met een krappe bezetting wordt gewerkt. „Eigenlijk hadden we in 2009 of 2010 al moeten voorsorteren.”

Zedenmisdrijven

Het demissionaire kabinet komt bovendien met een offensief tegen zedenmisdrijven. Voor de aanpak daarvan wordt 27,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat is onder meer nodig omdat Grapperhaus seksuele intimidatie strafbaar wil stellen en met strengere wetgeving voor verkrachting komt. Daardoor is de verwachting op het ministerie van Justitie en Veiligheid dat het OM jaarlijks zo’n 300 extra seksuele misdrijven in behandeling gaat nemen. „We gaan er echt vanuit dat dat meer zaken gaat opleveren”, zegt Grapperhaus.

Ook voor boa’s wordt extra geld uitgetrokken: 25 miljoen euro. Dat geld wordt geïnvesteerd in opleiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren in wijken, steden en buitengebieden.