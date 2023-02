Nederlanders zijn een stuk gezonder gaan eten

Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor de nieuwe Voedselconsumptiepeiling zijn tussen 2019 en 2021 gegevens verzameld van het voedingspatroon van 3500 Nederlanders. In vergelijking met voorgaande peilingen houden we er gezondere eet- en drinkgewoonten op na.

Zo eten we beduidend meer groente en fruit; gemiddeld 163 gram per dag. In de periode van 2012 tot 2016 at een volwassene gemiddeld 135 gram groente per dag. Het percentage volwassenen dat nu aan de richtlijn voor het eten van 200 gram groente per dag voldoet, is verdubbeld naar 29 procent. Ook pakken we vaker een banaan, appel of peer: we eten zo’n 129 gram fruit per dag.

Vlees

Opvallend is bovendien dat we steeds minder rood en bewerkt vlees in ons boodschappenmandje gooien: in vergelijking met 2007 tot 2010 is er een daling van ruim 20 procent te zien. Ook drinken we fors minder frisdranken met toegevoegde suiker en minder vruchtensappen: kinderen drinken gemiddeld twee kleine glazen suikerhoudende drank per dag en volwassenen bijna één. Ook drinken we vaker water en thee.

De gezondheidsverbeteringen zijn over het gehele land te zien en hogeropgeleiden eten gezonder dan andere groepen. Maar er wordt nog niet volledig voldaan aan de (wetenschappelijke) voedingsrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Zo eten we veelal nog te weinig ongezouten noten en wordt de richtlijn om een keer per week een visje te eten door veel mensen evenmin gehaald. Waar we wél in slagen is in het eten van volkoren producten: ongeveer de helft van de volwassenen eet zoals de richtlijn voorschrijft 90 gram volkoren per dag. Nederland wordt immers niet voor niets een broodland genoemd.