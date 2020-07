Donoren in de rij bij Sanquin voor hulp bij mogelijk coronamedicijn

De 47-jarige Edwin Klaasen uit Waalwijk heeft al zes keer plasma gegeven. Ⓒ Eigen Foto

Amsterdam - Bij bloedbankorganisatie Sanquin hebben zich na de oproep in De Telegraaf in vier dagen tijd liefst 2500 mensen die Covid-19 hebben gehad gemeld als plasmadonor. Bij hen zal plasma worden afgenomen dat verwerkt wordt in krachtige ampullen met antistoffen die een mogelijk levensreddend geneesmiddel worden voor de kwetsbare mensen in ons land. Hoogleraar infectieziekten en microbiologie Hans Zaaijer licht vijf vragen toe die potentiële donoren hebben.